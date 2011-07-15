Киреев выгнал из зала суда народного депутата

Из зала заседаний Печерского районного суда Киева был удален народный депутат Украины Гарегин АРУТЮНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ принял решение об удалении народного депутата из зала суда в связи с нарушением им тишине в помещении. В частности, Г.АРУТЮНОВ бросал реплики относительно хода суда.

В то же время перед удалением Р.КИРЕЕВ обратился к Г.АРУТЮНОВУ с просьбой представиться, однако тот отказался это сделать.

Р.КИРЕЕВ попросил Г.АРУТЮНОВА покинуть судебный зал, и тот сделал это без применения к нему силы со стороны бойцов «Грифона».