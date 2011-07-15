Тимошенко делает замечания уже и прокурор

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО вновь отказывается вставать во время судебного заседания в Печерском райсуде Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания председательствующий судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ сделал Ю.ТИМОШЕНКО замечание.

«Вы должны обращаться к суду стоя», - сказал Р.КИРЕЕВ, обращаясь к Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, согласно статье 55 Конституции Украины, она имеет право защищаться так, как считает нужным. «В статье 55 Конституции Украины четко обеспечены мои права. Это мой протест против неправосудия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Свои замечания Ю.ТИМОШЕНКО сделал и прокурор.