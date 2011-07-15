Политики выступили против введения рынка земли

04:53, 15 июля 2011
Политика
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"Круглый стол" в Хмельницком

Общественные организации и политические партии Хмельницкой области выступили против внедрения рынка земли и требуют сначала урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, это заявление было сделано во время круглого стола по вопросам реформы аграрного сектора экономики и земельных отношений в Хмельницком.

В своих рекомендациях представители ГО и политсилы отметили, что необходимо законодательно закрепить положение, что земля с соответствующей денежной компенсацией может отчуждаться в интересах государства. Также они отметили разработку и принятие законов о земельном, лесном и водном кадастрах, которые будут регулировать правовой статус отдельных участков, в частности, тех, которые могут быть объектами товарно-денежного обращения.

По мнению общественных организаций и политических партий области, необходимо определить порядок, в соответствии с которым, расчеты за операции с землей осуществляются только в безналичном виде с уплатой определенного законом специального налога, который пропорционально используется на нужды местной общины и на восстановление плодородия земли.

Кроме того, хмельницкие ГО выступили за продолжение моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения до принятия соответствующих законов. При нарушении моратория предлагается определить уголовную ответственность.

 

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