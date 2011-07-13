Пшонку и Могилева просят найти издателей фальшивого Зеркала недели

20 народных депутатов из разных фракций Верховной Рады Украины (Партии регионов, «БЮТ-Батьківщина», «Наша Украина – Народная Самооборона») направили генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ и министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ обращение, в котором просят выяснить обстоятельства незаконного использования логотипа газеты «Зеркало недели. Украина» и распространения газеты без выходных типографских данных.

Об этом УНИАН сообщила народный депутат от НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО, которая также подписала обращение.

Основанием для обращения, по словам И.ГЕРАЩЕНКО, стала «настоящая война, объявленная популярному и авторитетному еженедельнику, его руководству и всему коллективу». Она напомнила, что на протяжении последнего месяца в Киеве возле нескольких станций метро, в частности «Печерская», «Арсенальная», «Левобережная», неизвестные распространяли газеты с логотипом «Зеркало недели. Украина». Эта листовка имитирует верстку, цветовую гамму и дизайн известного украинского издания «Зеркало недели. Украина» и содержит клеветнические и оскорбительные для коллектива и руководства издания материалы.

Использование логотипа является нарушением авторских прав издателей, кроме того, в листовке не были указаны какие-либо выходные данные (об авторах, тираже, типографии), что также является нарушением закона «Об издательском деле».

Кроме того, содержание материалов фальшивки, по мнению народных депутатов, содержит признаки незаконного сбора, хранения, использования или распространения конфиденциальной информации о лице без его согласия.

Неизвестные «издатели» продолжают рассылать по разным адресам письма от имени коллектива редакции, под которыми стоят фальшивые подписи известных журналистов «ЗН».

«Эта провокация против газеты получила широкий резонанс в журналистских кругах, возмущение сложившейся ситуацией выразили многие авторитетные издания, общественные организации, в частности и Национальный союз журналистов Украины. Создается опасный прецедент, когда неизвестные лица от имени уважаемых журналистов рассылают фальшивые письма, издают неизвестного происхождения листовку без выходных данных и действуют абсолютно безнаказанно. Мы ожидаем, что правоохранительные органы выяснят, где это печатается и кем издается», - отметила И.ГЕРАЩЕНКО.