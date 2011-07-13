Богословская пугает Путина европейским судом

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам газовых соглашений, народный депутат от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ заявляет, что Украина может обратиться в международные судебные инстанции в случае отказа России пересмотреть газовые контракты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказала сегодня в ходе видеомоста Киев-Москва.

«Дело ТИМОШЕНКО будет иметь влияние на ход газовых переговоров. Наличие обвинительного приговора может служить для Украины дополнительным аргументом в ходе этих переговоров. И, не дай Бог, мы не сможем достичь с Россией в договорном раунде переговоров изменения условий газового соглашения, то последним шагом, на который может пойти Украина, может быть Страсбургский суд (И.БОГОСЛОВСКАЯ оговорилась, на самом деле имея в виду Стокгольмский арбитраж), который предусмотрен самими газовыми контрактами», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

По ее словам, позиция украинской власти состоит в том, чтобы в понятном для украинской и российской сторон режиме пересмотреть условия газового контракта и привести его в соответствие с базовыми европейскими принципами «справедливой рыночной цены».

Как заявила И.БОГОСЛОВСКАЯ, из письменных директив видно, что договоренности в 450 долларов как базовой цены формулы являлись результатом личных договоренностей Ю.ТИМОШЕНКО и премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА 17 января 2009 года.

В то же время, она отметила, что по состоянию на 17-19 января 2009 года цена на нефть составляла 40 долларов за баррель, поэтому Украина имела все шансы выйти на базовую цену, не превышающую 250 долларов за тысячу кубометров.

И.БОГОСЛОВСКАЯ подчеркнула, что газовые хранилища Украины были заполнены на 100% газом, из которого 17 млрд. кубометров было государственного, плюс газ собственной добычи. «Все это обеспечивало потребление Украины до конца апреля 2009 года. То есть, Украина имела все возможности продолжать переговоры и выйти на наиболее удачную для нее формулу цены», - добавила она.

И.БОГОСЛОВСКАЯ также сказала, что Россия оказалась виновной в срыве поставок газа в Европу.

«Этот факт был доказан всеми международными экспертами. Кроме того, все европейские потребители получали газ от России, а не от Украины, поэтому обязательства по возмещению убытков за нетранспортировку газа европейским потребителям несла исключительно Россия. Попытка России переключить ответственность на Украину заявлениями, что Украина крадет газ, оказалась ничтожной, поскольку все европейские эксперты установили, что ни одного кубометра российского газа Украина тогда не изъяла», - сказала она.

И.БОГОСЛОВСКАЯ уверена, что руководство Украины могло быть спокойным в том, что никто не будет предъявлять иски. Также Россия из-за перекрытия газа в Европу теряла в день до 100 млн. долларов, добавила она.

«ТИМОШЕНКО играла предпрезидентскую игру и ей было все равно, как будет выглядеть ее страна. Ей было важно, как будет выглядеть ее имидж. Ценой огромных потерь собственного государства она пыталась завоевать дополнительные дивиденды у европейских потребителей», - считает И.БОГОСЛОВСКАЯ.