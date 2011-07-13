ГПУ отказалась включать в дело Тимошенко заказанный Нафтогазом аудит?

Адвокат Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что согласно предварительным заключениям американской юридической компании Covington & Burling LLP уголовное дело, возбужденное против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений с РФ 2009 года, признано политически обусловленным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

"Юристы Covington & Burling отмечают, что обвинения в газовом деле Юлии ТИМОШЕНКО не базируются на фактических обстоятельствах и являются сомнительными с юридической точки зрения", – сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, в предварительных заключениях американской компании по результатам анализа фактов, изложенных в обвинении Ю.ТИМОШЕНКО, отмечается также сомнительность методологии Генеральной прокуратуры по обсчету убытков, которые якобы были нанесены в результате подписания в 2009 году газового соглашения с Россией.

Защитник экс-премьера отметил, что американские юристы также обращают внимание на отказ Генеральной прокуратуры приобщить к делу результаты аудита, проведенного по заказу НАК "Нафтогаз Украины" международной компанией Ernst & Young.

"Делая обобщенный вывод относительно обвинений Юлии ТИМОШЕНКО, международная независимая юридическая компания с безукоризненной репутацией Covington & Burling абсолютно четко подчеркивает, что нет никакого юридического основания для продолжения преследования Юлии ТИМОШЕНКО. Аналогично обвинениям, которые выдвигались относительно использования киотских денег и закупки автомобилей для сельской медицины, обвинение имеет абсолютно четкую политическую подоплеку, с юридическими обвинениями не имеет ничего общего", – заявил С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, отчет и доклад юридической компании Covington & Burling LLP будут оформлены в виде соответствующих ходатайств для последующих судебных заседаний по рассмотрению уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО в Печерском районном суде Киева.

Кроме того, эти документы будут направлены представителям всех дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, а также в Еврокомиссию и Европейский парламент, руководству США и государств Европы.

"Конечно, заключения Covington & Burling мы будем использовать для подготовки материалов в Европейский суд по правам человека", – подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.