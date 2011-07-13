Эксперт считает, что Европейский суд признает дело Тимошенко незаконным

Президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ считает, что у Европейского суда по правам человека есть достаточно оснований для вынесения положительного решения по жалобе экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно незаконности ее уголовного преследования.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.ЖДАНОВ выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Процедурные вещи достаточно чувствительны для Европейского суда. Он, даже не рассматривая дело по существу, если нарушена процедура его рассмотрения, может принять решение о том, что решение украинского суда является необоснованным, несправедливым и тому подобное», - сказал И.ЖДАНОВ.

В частности, эксперт уточнил, что таким нарушением процедуры рассмотрения дела Ю.ТИМОШЕНКО является отказ суда предоставить ее защитнику дополнительное время на ознакомление с материалами уголовного дела.

«Я убежден, что Европейский суд всегда в своих решениях будет руководствоваться тем, что защитнику, исходя из украинского законодательства, должен быть предоставлен разумный срок для ознакомления с пятью тысячами страниц уголовного дела. И этот разумный срок должен базироваться на определенных физических нормах, по которым человек может прочитать осмыслено текст за день. И, понятно, если защита Ю.ТИМОШЕНКО показывает решение суда, что защитнику дано полтора-два дня на ознакомление, – это будет достаточно большой вопрос для Европейского суда», - убежден И.ЖДАНОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Ю.ТИМОШЕНКО обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой относительно незаконности ее уголовного преследования.

Позже, когда началось судебное рассмотрение дела экс-премьера, Ю.ТИМОШЕНКО и ее защита обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия судьи Печерского районного суда Киева Родиона КИРЕЕВА.