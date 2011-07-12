Новый губернатор мечтает, что люди захотят жить в Донецкой области

Назначенный сегодня председателем Донецкой облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ назвал целью своей работы – желание людей жить в Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШИШАЦКИЙ заявил сегодня в Донецке после того, как первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ зачитал Указ Президента о назначении А.ШИШАЦКОГО на должность губернатора.

В своем ответном слове новый председатель ОГА на украинском языке поблагодарил руководство страны за доверие и рассказал о своих целях и планах на новом посту.

«Для граждан государственная политика – это качество их личной жизни. Я уверен, что именно качество жизни людей должна стать нашим главным приоритетом… Главное, чего мне хотелось бы достичь на этом посту – чтобы люди хотели жить в нашей области. Высшим стремлением для меня будет – сделать Донецкую область благоприятной для проживания людей», - сказал А.ШИШАЦКИЙ.

Он также поблагодарил бывшего председателя ОГА Анатолия БЛИЗНЮКА, назначенного на министром регионального развития, строительства и ЖКХ, за совместную работу и высказал надежду на ее продолжение.

Присутствовавший в ОГА мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО поздравил А.ШИШАЦКОГО и подарил ему символический ключ от города Донецка.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины своим указом назначил А.ШИШАЦКОГО председателем Донецкой областной государственной администрации.

До назначения А.ШИШАЦКИЙ был председателем Донецкого облсовета.