Балога делает экспресс-карьеру сыну Боделана

Министр по чрезвычайным ситуациям Виктор Балога присвоил очередное звание сыну экс-мера Одессы Владимиру Боделану.

Как пишет газета Дело, Балога пошел по следам экс-министра МВД Юрия Луценко, делая блиц-карьеру своим подчиненным.

Издание напоминает, что в декабре 2010 года приказом министра МЧС Боделан-младший был назначен начальником Главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

До середины июня 2011 года сын бывшего градоначальника проработал на высокой должности, имея воинское звание лейтенанта.

При этом все заместители Боделана, в том числе и его первый зам все это время носили звание полковников. Не исключено, что такая диспропорция между начальником и подчиненными вынудила в срочном порядке изменить количество звезд на плечах главы МЧС в Одесской области.

Как стало известно "Делу", 18 июня 2011 года приказом командующего Южного ордена Красного знамени оперативного командования Министерства обороны Украины Владимиру Боделану было присвоено воинское звание старшего лейтенанта.

А через две недели – 1 июля 2011 года – после прохождения переаттестации - приказом министра МЧС Виктора Балоги ему было присвоено специальное звание капитана службы гражданской защиты.

Одновременно Боделану был установлен должностной оклад в размере 1880 грн. и надбавка за выполнение особо важных заданий во время прохождения службы в размере 50% должностного оклада с учетом оклада по специальному званию и надбавки за выслугу лет.

Стоит отметить, что в МЧС Боделана-младшего привел экс-министр Нестор Шуфрич, который назначил его весной 2010 года начальником МЧС города Одессы.

Напомним, Руслан Боделан, который дважды занимал пост главы Одесской облгосадминистрации (с июля 1995 года по май 1998 года и с августа 1998 года по апрель 2005 года.

В апреле 2005 года против Боделана было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением, а в мае 2005 года он был объявлен в международный розыск.

В 2010 году уголовные дела против Боделана в Украине были закрыты и он смог вернуться в Одессу.

Украинская правда