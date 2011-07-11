СБУ наехала на предприятие олигарха из БЮТ
14:54, 11 июля 2011Политика
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Подробностей не сообщают
СБУ проводит следственные действия на частном акционерном обществе "Росава" (Белая Церковь).
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь СБУ Марины Остапенко.
По ее словам, следственные действия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела с санкции суда.
Остапенко не смогла рассказать подробности этого дела.
Ранее пресс-служба ЧАО "Росава", которое занимается производством шин, сообщила, что люди, которые представились сотрудниками СБУ, заблокировали работу предприятия.
"Росава" контролируется группой "Финансы и Кредит" БЮТовца Константина Жеваго
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