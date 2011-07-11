Литвин не видит принципа в том, чтобы выбросить проекты Януковича на помойку

На следующей сессии Верховной Рады Украины готовится к рассмотрению почти тысяча законопроектов, сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в интервью «5 каналу».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, при этом он уточнил, что предложенные народными депутатами законопроекты составляют 90% общего числа поданных документов, 10% поданы Президентом, Кабинетом министров и Национальным банком.

Председатель парламента также добавил, что осенью Верховная Рада должна рассмотреть «достаточно сложный вопрос» - законопроект о рынке земли.

В.ЛИТВИН, отвечая на вопрос относительно заявлений о нивелировании роли парламента из-за принятия всех законопроектов, поданных Президентом Украины и правительством, отметил, что не поддерживает подобную точку зрения, хотя «такая оценка имеет право на жизнь». «Здесь нужно сказать, что является нивелированием, а что нет», - сказал он, заметив, что вряд ли была бы позиция парламента принципиальной, если бы «предложенные Президентом или Кабинетом министров документы председатель Верховной Рады выбросил в мусорник, и демонстрировал такую позицию».

Он отметил, что «исходит из необходимости понимания общей ответственности, совместной работы». «Тогда не будет никакого нивелирования», - сказал В.ЛИТВИН.