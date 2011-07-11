На Крещатике воют сирены и звучат патетические песни
11:54, 11 июля 2011Политика
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Возле Печерского суда - митинги
На Крещатике возле Печерского районного суда Киева, где сегодня рассматривается уголовное дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, продолжают митинговать ее сторонники и противники.
Как передает корреспондент УНИАН, по оценкам правоохранителей, в обоих митингах принимают участие, приблизительно, по 200 человек.
Сторонники Ю.ТИМОШЕНКО читают молитвы и периодически выкрикивают слова в ее поддержку.
Как только начинаются выступления представителей партии «Батьківщина», оппоненты включают громкие сирены.
Между трансляцией выступлений представителей «Батьківщина» противники Ю.ТИМОШЕНКО включают на полную громкость песни патетической направленности.
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