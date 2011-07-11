Юрий Антонов на бис трижды пел Януковичу «Мечта сбывается»

Концерт ко дню рождения Виктора Януковича вели сразу трое: российская ведущая Ксения Собчак, шоумен Валдис Пельш и наш «квартальщик» Владимир Зеленский. Об этом пишет "Сегодня". Именинника поздравляли Александр Серов, Таисия Повалий, Потап и Настя Каменских... Больше всего оваций досталось Юрию Антонову, который на бис трижды исполнил свой хит «Мечта сбывается».

Расселили артистов в гостинице «Ялта-Интурист». Кстати, Повалий и Потап с Настей прилетели из Витебска, где в пятницу пели на открытии «Славянского базара». Интересно, что из приглашенных самые большие гонорары обычно — у «светской львицы» Ксении Собчак (доходят до $100 000). Средний гонорар Повалий — около $50 тыс., Серова — $60 тыс., а Антонова — $30 тыс. Но часто на подобных вип-вечеринках звезды могут выступать «за спасибо». Потом может пригодиться в карьере. На вопрос о подарке Зеленский ответил «Сегодня»: «Мы подарили ему хорошее настроение, а это немало!».