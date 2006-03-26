Сколько стоит голос избирателя
14:10, 26 марта 2006Политика
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В Новой Каховке избирателям предлагают продать бюллетени
В городе Новая Каховка Херсонской области избирателям предлагают продать бюллетени.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель избирательного штаба блока «Наша Украина» в Херсонской области Владимир ФИАЛКОВСКИЙ.
По его словам, на одном из избирательных участков в Новой Каховке неизвестные на входе на участок предлагают избирателям продать им бюллетени за 50 грн. При этом, заметил В.ФИАЛКОВСКИЙ, взамен людям выдают уже заполненные бюллетени с отметкой напротив Партии регионов.
В.ФИАЛКОВСКИЙ отметил, что по состоянию на 12.00 в Херсонской области проголосовали около 22% избирателей.
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