Киреев снова сделал предупреждение Тимошенко

Судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ сделал экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО предупреждение за неуважение к суду, поскольку она опять не встает, когда к ней обращается судья или когда она обращается к судье.

Как передает корреспондент УНИАН, Р.КИРЕЕВ сказал: «Подсудимая, я предупреждаю Вас о недопустимости нарушения Уголовно-процессуального кодекса. Нужно обращаться к судье стоя».

В ответ Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что обращается к судье сидя из-за того, что это ее протест «против судилища».

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что она готова выполнять все свои обязанности в суде.