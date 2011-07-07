Киреев снова сделал предупреждение Тимошенко
10:30, 07 июля 2011Политика
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Ответ не замедлил себя ждать
Судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ сделал экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО предупреждение за неуважение к суду, поскольку она опять не встает, когда к ней обращается судья или когда она обращается к судье.
Как передает корреспондент УНИАН, Р.КИРЕЕВ сказал: «Подсудимая, я предупреждаю Вас о недопустимости нарушения Уголовно-процессуального кодекса. Нужно обращаться к судье стоя».
В ответ Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что обращается к судье сидя из-за того, что это ее протест «против судилища».
При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что она готова выполнять все свои обязанности в суде.
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