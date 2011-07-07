Тимошенко: Сегодня очень необычный судебный день

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО прибыла в Печерский районный суд Киева, где сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела относительно газовых контрактов 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, она сказала: «Сегодня очень необычный судебный день. Сегодня параллельно с судебным процессом в Верховной Раде будет происходить ликвидация остатков прав человека. Именно на сегодняшний день перед отпуском депутатов, счастливым и хорошо оплачиваемым, поставили 4 ключевых законопроекта».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, среди законопроектов, которые будут рассматриваться сегодня в парламенте, - пенсионная реформа, которая оставит людей «без нормальной пенсии».

Как заявила Ю.ТИМОШЕНКО, ее сторонники будут протестовать сегодня не только против судебного процесса, но и против принятия Верховной Радой пенсионной реформы.

«Именно поэтому сегодня под Печерским судом и под парламентом собираются тысячи людей, профсоюзы. Они сегодня вместе с нами будут отстаивать право на нормальное пенсионное обеспечение», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня во время судебного заседания ее защита будет в который раз настаивать на отводе судьи Родиона КИРЕЕВА. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Р.КИРЕЕВ не может быть судьей по ее делу «и вообще не может быть судьей».

Возле Печерского райсуда продолжаются акции сторонников и противников Ю.ТИМОШЕНКО. Столкновений между ними зафиксировано не было.