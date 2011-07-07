Бригинец призывает Януковича не преследовать защитников Щекавицы

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой не преследовать активистов, которые защищали гору Щекавицу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.БРИГИНЦА, об этом говорится в письме депутата Киевсовета к Президенту.

Также А.БРИГИНЕЦ просит главу государства принять необходимые меры, чтобы направить милицию не на рассмотрение дела против активистов, которые боролись с преступными действиями застройщиков, а против застройщиков, которые цинично разрушают исторические места.

Депутат объяснил, что киевская милиция пытается возбудить уголовные дела против людей, которые разобрали забор, за которым ведется строительство на Щекавице.

«Уже официально подтверждено, что строительные работы на Щекавице были незаконными, в связи с чем застройщикам 5 июля было вручено предписание о прекращении работ. Это значит, что действия активистов 3 июля были направлены на соблюдение закона, а действия застройщиков наоборот противоречили закону», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Он указал, что хотя, в соответствии с законом, работы на Щекавице уже не ведутся, милиция продолжает вызывать активистов.

В этой связи депутат Киевсовета спросил Президента: «Почему милиция пытается открывать уголовные дела против тех, кто разобрал забор, а не против тех, кто разрушает Щекавицу и похищает тысячи тонн песка в самом центре города?».

«Уважаемый Виктор Федорович, Щекавица для киевлян - это больше, чем для жителей Донбасса Пальма Мерцалова, памятник БУБКЕ и памятник КОБЗОНУ вместе взятые. Попытайтесь представить себе, чтобы кто-то в Донецке посягнул на ту же Пальму Мерцалова - символ Вашего родного города. Щекавица – один из исторических символов Киева и столица без нее невозможна», - подчеркнул А.БРИГИНЕЦ.

Как сообщал УНИАН, на Щекавице начаты земельно-строительные работы, там планируется возведение очередного элитного дома или офиса.

А.БРИГИНЕЦ 4 июля сообщил, что в 2007 году Институт археологии согласовал работы строителей в этом месте при условии проведения археологического исследования, которое так и не было проведено.

Активисты общественной инициативы "Сохрани старый Киев" несколько раз проводили акции протесты против застройки Щекавицы.

5 июля А.БРИГИНЕЦ сообщил, что работы на горе Щекавица в Киеве прекращены, и строители вывезли оттуда свою технику. По его словам, строительные работы прекращены в соответствии с пунктом 1 ст.6 Закона Украины «Об охране культурного наследия» в связи с выявлением археологического охранного слоя, который требует срочного проведения археологических исследований.

В соответствии с энциклопедией «Киев», Щекавица, Скавика, Олеговка, Олегова гора, Олегова Могила - историческая местность. Расположенная над Подолом между улицами Глубочицкой, Нижним Валом, Фрунзе и переулком Цимлянским. Названа по имени Щека — брата Кия, Хорива и сестры Лыбеди, которые, согласно легенде, являются основателями Киева. Считают, что в 912 г. на Шекавице был похоронен киевский князь Олег. Под названием «Щекавица» известна с 1151 года, упоминается в связи с попыткой князя Юрия Долгорукого захватить Киев. В XV-XVI в. Щекавица входила в состав территории Киевского замка, в 1619 г. передана мещанам под заселение. В конце XVIII столетия на Щекавице существовало Городское (впоследствии Щекавицкое или Подольское) кладбище.