С мэра Каменца сняли обвинение во взятке, но все равно посадили

Бывший городской председатель Каменец-Подольского Анатолий НЕСТЕРУК осужден к 4 годам, а экс-управляющий делами Николай НЕЧАЙ осужден к 3 годам условно с испытательным сроком на 1 год (освобожден от отбывания наказания с испытанием на основании ст. 75 Уголовного кодекса) по ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение 5 июля принял Дунаевецкий районный суд. Н.НЕЧАЙ в судебном зале был освобожден из-под стражи.

Защитник А.НЕСТЕРУКА Лев КАРТУШИН в комментарии УНИАН назвал судебное решение незаконным.

“Злоупотребление властью или должностными полномочиями - это использование должностным лицом власти или предоставленных ему должностных полномочий вопреки службы для получения материальной или другой личной выгоды. Так гласит закон. Органы досудебного следствия квалифицировали действия обоих обвиняемых (НЕСТЕРУКА и НЕЧАЯ — УНИАН.) по ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением) и по ч. 2 ст. 368 УКУ (получение взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение). То есть у них должен был быть мотив или цель злоупотребления. Само же злоупотребление служебным положением ради злоупотребления не может существовать. В этом случае Фемида оправдала Анатолия НЕСТЕРУКА и Николая НЕЧАЯ в части получения взятки. Но не дала ответ на главный вопрос: в чем заключался умысел обвиняемых? Вместо этого суд выносит приговор, что подсудимые злоупотребляли властью из личных интересов, не конкретизируя эти интересы”, - отметил адвокат.

Он также допускает, что судебное определение является политически окрашенным, “поскольку против А.НЕСТЕРУКА возбуждение уголовного дела состоялось накануне местных выборов, а именно регистрации кандидатов на должность городского председателя Каменец-Подольского”.

Адвокат Л.КАРТУШИН отметил, что намерен обжаловать решение в апелляционном порядке на протяжении 15 суток с момента вступления в силу приговора.

Сейчас осужденные виновными себя не признают.

Как сообщал УНИАН, Дунаевецкий городской суд 25 января с.г. отказал 27-ми общественным и религиозным организациям взять на поруки экс-мэра Каменец-Подольского Анатолия НЕСТЕРУКА. Мотивом для отказа изменить меру пресечения стало то, что бывший чиновник подозреваются в совершении тяжкого преступления.

14 сентября А.НЕСТЕРУК написал заявление о выходе из рядов ВО «Батькивщина», членом которой был около 4 лет. Позже СБУ сообщила, что 20 сентября 2010 года разоблачила противоправную деятельность А.НЕСТЕРУКА и управляющего делами исполкома городского совета Каменец-Подольского Н.НЕЧАЯ, которые требовали взятку у местных предпринимателей в 300 тысяч гривень (110 из которых они получили) за предоставление в аренду 1,5 гектара земельного участка.

В тот же день прокуратура Хмельницкой области по материалам СБУ в отношении мэра и его сообщника возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

24 сентября 2010 года община Каменец-Подольского провела митинги в поддержку городского председателя у стен городского СБУ и городского совета, которые собрали около 1,5 тысяч человек.