Тимошенко: я человек законопослушный

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО намерена приходить на заседание Печерского районного суда Киева, который рассматривает возбужденное против нее уголовное дело относительно незаконности подписания газовых соглашений с Россией, хотя не считает необходимым присутствовать в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам после выхода из помещения Печерского районного суда.

«Я думаю, что в принципе мое участие в этом судебном заседании не нужно. Потому что сначала режим, судебная система, которая подчинена режиму, ищет человека, которого она хочет репрессировать, потом они пишут этому человеку приговор, а после этого только начинают суд. Поэтому я не вижу необходимости присутствовать в этом зале, потому что все приговоры написаны уже давно в кабинете Президента ЯНУКОВИЧА. Он репрессирует, он расправляется с оппозицией, он дает указания. А этот судья лишь марионетка», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос, намерена ли она приходить на судебные заседания, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Да, я безусловно, как законопослушный человек, буду ходить на этот суд. А то, что он сегодня меня удалил из зала суда, – это исключительно потому, что сейчас мой защитник вносил ходатайство, заявление об отводе этого судьи».