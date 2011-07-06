Тимошенко: Киреев 20 из 32 раз нарушал судейскую присягу

Экс-премьер-министр Украины, лидер Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что председательствующий в "газовом деле" судья Родион КИРЕЕВ неоднократно нарушал судейскую присягу и удалил ее из зала заседаний для того, чтобы не дать возможность зачитать до конца ходатайство соответствующего содержания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала на брифинге после выхода из здания Печерского районного суда Киева, где проходило слушание "газового дела" в ее отношении.

"Мы заявили об отводе судьи, который минимум 20 из 32 раз нарушал судейскую присягу. И чтобы не дать возможность нам закончить зачитывать это заявление, он приказал удалить меня из зала заседаний. А перед этим позвал "Грифон" и "Беркут" крушить журналистов", - заявила она.

По словам лидера "Батьківщини", за всю судейскую карьеру Р.КИРЕЕВ рассмотрел лишь 32 уголовных дела, из которых 20 были "против наркоторговли, производства наркотиков, тех кто крышует наркомафию, против убийц". При этом, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, эти дела были закрыты, хотя в них был явный состав преступления. Кроме того, по словам экс-премьера, в одном из этих дел "производили и торговали наркотиками представители действующей власти".

"Он (КИРЕЕВ - УНИАН) скорее всего просто брал за это взятки. Он находится на крючке у этой власти и против него нужно возбуждать уголовное дело", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В тоже время лидер "Батьківщини" отметила, что она как законопослушный гражданин будет продолжать ходить на заседания суда. Кроме того, она заявила, что приказ "Беркуту" вывести из зала суда журналистов поступил от президента Украины В.ЯНУКОВИЧА через министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА.

Говоря о своем поведении в суде, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: "Мое поведение является абсолютно мотивированным, я отказалась вставать перед судом, и могу себе позволить это делать, потому что на моей стороне правда и справедливость".