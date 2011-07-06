Все губернаторы и главы облсоветов скидываются на подарок Януковичу
17:12, 06 июля 2011Политика
2416
У "большой компании" и староста есть
Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ сообщил, что руководители украинских регионов вскладчину покупают подарок Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, которому 9 июля исполняется 61 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом крымский премьер сказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов.
«Компания у нас большая - все губернаторы, председатели областных советов. Я думаю, до обеда успеем поздравить нашего Президента. (Подарок будем дарить) в складчину, у нас староста даже есть - ПРИСЯЖНЮК Анатолий (председатель Киевской облгосадминистрации), вот к нему все вопросы», - сказал В.ДЖАРТЫ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter