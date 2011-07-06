Прокуроры хотят, чтобы свидетелей по делу Тимошенко допрашивали без камер

10:43, 06 июля 2011
Политика
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Представители прокуратуры в Печерском райсуде Киева выступают за запрещение прямой трансляции и фото-, видеофиксации судебного заседания во время допроса свидетелей по делу против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил один из прокуроров во время выступления в суде.

По его словам, если во время допросов будет осуществляться прямая трансляция из зала суда и фото-, видеофиксация процесса, еще не допрошенные свидетели могут узнать о том, что происходит в суде.

 

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