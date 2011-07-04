Под Киевом хотят построить амфитеатр, не хуже чем в Юрмале
Присяжнюк о "визитке" области
«Парк Киевская Русь» (село Копачёв Обуховского района Киевской области) будет визитной карточкой области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК.
«Парк Киевская Русь» - это чрезвычайно привлекательный проект, который мы всесторонне поддерживаем. На его территории происходят ежегодные международные фестивали, грандиозные действа. Вместе с президентом Парка (Владимиром ЯНЧЕНКО – УНИАН) рассматривается возможность создания амфитеатра, который будет не хуже, чем в Прибалтике «Юрмала». «Парк Киевская Русь» будет визитной карточкой Киевской области», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.
В то же время губернатор выразил уверенность, что Киевская область привлекательна не только для туристов со всего мира, но и для инвесторов, ведь на ее территории много выдающихся памятных мест: музей в Переяслав-Хмельницком, дендропарк «Александрия» в Белой Церкви, «Парк Киевская Русь» под Киевом.
«Уже сегодня на Киевщине отстраиваются парки и скверы, памятники архитектуры, обустраивается инфраструктура области», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.
По его словам, в сентябре 2011 года планируется строительство дороги к «Парку Киевская Русь», в 2012 году - открытие дороги Ирпень-Киев.
Также А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что Киевская областная администрация планирует реализовать ряд инвестиционных проектов в рамках проведения этапа чемпионата мира по водной «Формуле-1», которая состоится на Киевском водохранилище 30-31 июля, Международного инвестиционного форума и подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.