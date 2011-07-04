В ГПУ заявляют: Тимошенко перекрутила слова про 10 лет за решеткой

В Генеральной прокуратуре подчеркивают, что сегодня экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в очередной раз ввела в заблуждение общественность, заявив о том, что якобы государственный обвинитель в судебном процессе Лилия ФРОЛОВА во время брифинга сказала, что обвиняемая будет осуждена к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, отметив, что Ю.ТИМОШЕНКО «прибегла к откровенной неправде, искажая информацию».

Отдел связей со средствами массовой информации предлагает фрагмент выступления с брифинга Л.ФРОЛОВОЙ 29 июня, который свидетельствует о четком соблюдении ею всех требований действующего законодательства во время общения с журналистами:

«Корреспондент: Какое наказание государственное обвинение назначит Юлии ТИМОШЕНКО?

Л.ФРОЛОВА: Вообще невозможно сейчас говорить ни о каком наказании, поскольку еще не началась процедура судебного следствия. И с целью полного, всестороннего и объективного рассмотрения мы не можем сейчас говорить. Мы должны исследовать все, что достигнуто на стадии досудебного следствия, дать ему оценку, и после этого определяться со своей позицией.

Корреспондент: Статья 365 Уголовного кодекса максимально что предусматривает?

Л.ФРОЛОВА: 10 лет лишения свободы».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июля, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что на следующем заседании Печерского райсуда Киева 6 июля она намерена заявить отвод представителям прокуратуры из-за их предвзятости и заангажированности.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, государственный обвинитель Л.ФРОЛОВА не имела права на пресс-конференции, которая состоялась 29 июня, однозначно заявлять, что экс-премьеру будет вынесено наказание в виде 10 лет лишения свободы без условного срока.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, Л.ФРОЛОВА сделала такое заявление вопреки закону, вопреки беспристрастности судебного процесса.