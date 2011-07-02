Литвин в Польше пошутил о коррупции: преодолеть нельзя, можно возглавить

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает брать от государственных служащих расписки об ознакомлении с антикоррупционным законом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил во время дебатов на тему: «20 лет независимость Украины глазами политиков», что прошла сегодня в Польше.

«Я предложил, чтобы настоящий документ (антикоррупционный закон - УНИАН) читали под расписку, в первую очередь, все государственные служащие», - сказал спикер, добавив, что это необходимо для того, чтобы потом не было оправданий, что кто-то не читал данный закон».

«Коррупцию нельзя преодолеть, ее можно только возглавить», - пошутил В.ЛИТВИН.

Вместе с тем он отметил, что коррупция является ключевой проблемой в Украине.

По словам председателя ВР, необходимо не только принять жесткие законы, направленные на искоренение коррупции, но и «изменить психологическую атмосферу в Украине».

Он подчеркнул, что на сегодня в государстве ликвидировано 12 тыс. предприятий, учреждений и организаций, которые занимались выдачей разных справок и проверяли предпринимателей.

Кроме того, В.ЛИТВИН отметил необходимость изменения порядка формирования госбюджета и проведение административной реформы. По его словам, государственные средства необходимо «оставлять на местах, а не поднимать в Киев, а затем возвращать их на места». По мнению спикера, такая система способствует разворовыванию бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля вступил закон «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине», кроме ст. 12 (Финансовый контроль), которая вступит в силу с 1 января 2012 года.