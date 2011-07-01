Закон Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине» можно расценивать как первый шаг на пути борьбы с коррупцией.

Такое мнение высказал народный депутат Украины Петр ПИСАРЧУК (фракция Партии регионов), комментируя вступление в силу с сегодняшнего дня этого закона.

Как сообщает пресс-служба П.ПИСАРЧУКА, он отметил, что закон обострит внимание общества на проблеме коррупции, которая сегодня позорит нашу страну и тормозит развитие государственности.

«Наслушаешься политиков: одни ищут врагов в Москве, другие – в Брюсселе, а в действительности к самым большим нашим врагам, без преувеличения, можно отнести именно коррупцию, которая, как будто раковая опухоль, запустила свои метастазы в офисы партийных, общественных и даже религиозных организаций», - сказал депутат.

По его словам, антикоррупционный закон можно расценивать как первый шаг на пути борьбы с коррупцией. В то же время, по убеждению парламентария, только исключительно с помощью законов коррупцию преодолеть невозможно.

П.ПИСАРЧУК подчеркнул, что «одними законами коррупцию не побороть, как и, кстати, репрессиями». «Немало людей уже абсолютно спокойно воспринимают такую ситуацию, когда из пожертвований на строительство или ремонт храма нужно дать «откат» настоятелю храма. Поэтому решающая роль в преодолении коррупции остается за обществом», - отметил он.

П.ПИСАРЧУК считает, что “украинцам нужно отречься от философии «не подмажешь – ничего не решишь».

Как известно, с 1 июля вступает в силу Закон «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине», кроме ст. 12 (Финансовый контроль), которая вступит в силу с 1 января 2012 года.