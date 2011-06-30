Сегодня 70-летие Акта восстановления Украинского государства

В Харькове прошли торжественные мероприятия по случаю 70-й годовщины Акта восстановления Украинского государства.

Как передает корреспондент УНИАН, около 60 активистов ВО «Свобода» и жителей Харькова возложили цветы к памятному знаку в честь провозглашения Государственного суверенитета Украины, расположенному в парке Шевченко в центре города.

Представители духовенства во главе с архиепископом Харьковским и Полтавским Украинской автокефальной православной церкви Игорем (ИСИЧЕНКО) отслужили молебен за Украину.

Председатель Харьковской областной организации ВО «Свобода» Игорь ШВАЙКА отметил: «Акт 30 июня 1941 года – это тот документ, который положен в основу свободного Украинского государства, того государства, за которое отдали жизнь миллионы наших соотечественников. Это тот документ, который символизирует процесс украинского державотворчества».

Он призвал всех небезразличных харьковчан почтить память борцов за Украинское независимое государство.