Жена Луценко рассказала суду, что его в СИЗО только зеленкой мажут

Общественный защитник, супруга экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО просит суд изменить ее мужу меру пресечения в виде ареста на подписку о невыезде в связи с ухудшением состояния здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством она обратилась к коллегии судей Печерского районного суда под председательством судьи Сергея ВОВКА.

В своем ходатайстве И.ЛУЦЕНКО, в частности, обратила внимание суда, что состояние здоровья ее мужа ухудшилось, в том числе из-за длительной голодовки во время пребывания в следственном изоляторе.

Обосновывая свое ходатайство, И.ЛУЦЕНКО сказала: «Моего мужа ежедневно осматривает врач, но кроме зеленки у них никаких медпрепаратов нет, а потому медицинская помощь не оказывается, никакие капельницы не ставятся, никаких таблеток нет».

По ее словам, ни она, ни другие защитники, ни сам Ю.ЛУЦЕНКО не заинтересованы в затягивании суда, поскольку уверены, что никакого преступления экс-министр не совершал.

«Учитывая ухудшение здоровья Юрия Витальевича ЛУЦЕНКО и необходимость медицинского лечения, прошу изменить ему меру пресечения на какую-нибудь другую, не связанную с удержанием под стражей», - отметила И.ЛУЦЕНКО, добавив при этом, что, в частности, народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК готов внести залог для изменения Ю.ЛУЦЕНКО меры пресечения.

В свою очередь, Ю.ЛУЦЕНКО такой шаг своей жены назвал «святой простотой», поскольку он имеет сомнения в изменении ему меры пресечения.

«Я не верю, что мера пресечения будет изменена, но поддерживаю ходатайство моей жены. Я еще раз говорю, что не имею никаких претензий к медицинскому персоналу СИЗО. Они меня действительно каждый день осматривают, как бычка, взвешивают, и убеждаются, что я вешу 84 кг, но другого лечения не предоставляют из-за отсутствия возможностей», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, тем не менее, он был бы благодарен суду за изменение меры пресечения, хотя не верит в возможность такого справедливого решения.

Работники прокуратуры в своих выступлениях выразили возражение против удовлетворения этого ходатайства, отметив, что считают достаточными те медицинские мероприятия, которые осуществляются на сегодня в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.

Кроме того, прокуроры обращают внимание суда на то, что сторона защиты не предоставила доказательств ухудшения состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО, и, исходя из этого, просят суд отказать в удовлетворении ходатайства.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" возле своего дома в Киеве. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа.

Ю.ЛУЦЕНКО 22 апреля начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, невзирая на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

С 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО находился в больнице скорой помощи Киева, куда он был доставлен из СИЗО на медобследование в связи с ухудшением состояния здоровья из-за голодовки.

23 мая экс-министр внутренних дел написал официальное заявление о прекращении голодовки.