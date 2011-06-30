В деле Луценко дополнительного расследования не будет

Суд отказал экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО в возвращении его уголовного дела в Генеральную прокуратуру на дополнительное расследование.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление огласил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.

«Выслушав мнения сторон, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для направления дела на доследование. Учитывая это, суд решил оставить ходатайство адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО без удовлетворения», - говорится в постановлении суда.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа.