Водителям официально разрешили снимать и записывать даишников

Министерство юстиции и комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности согласились с тем, что граждане имеют право снимать действия сотрудников ГАИ на фото- и видеокамеры и записывать их слова на диктофоны, пишет журнал WEEKLY.UA.

«Минюст и народные депутаты лишь подтвердили право граждан Украины любыми не запрещенными законом средствами защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств. Это право гарантировано частью 4 статьи 55 Конституции Украины, — объяснил глава Всеукраинской ассоциации перевозчиков Валерий ЛИПЕЦКИЙ. — Но поскольку для большинства правоохранителей основной закон страны — всего лишь некая абстракция, а понимают они только приказы вышестоящего начальства, потребовалось решение Минюста и профильного комитета ВР, чтобы каждый украинец, защищающий себя от произвола ГАИ, мог теперь ссылаться не только на Конституцию, но и на вполне конкретные инстанции в исполнительной и законодательной ветвях власти».