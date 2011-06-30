Эксперты: государство недостаточно лоббирует интересы бизнеса

Государство и бизнес должны сообща работать над укреплением позиций украинской продукции на внешних рынках.

Такое мнение высказали опрошенные агентством УНИАН эксперты, оценивая подписание Генерального соглашения министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО и главой Объединенного движения работодателей Украины Дмитрием ФИРТАШЕМ.

Главный экономист инвестиционной компании «Dragon Capital» Елена БЕЛАН считает, что, среди прочего, необходим качественный промоушн украинских компаний на дипломатическом уровне и возобновление практики действия равных условий для всех предприятий. «Введение льгот, в данном случае, не эффективно, так как требует больших финансовых вливаний. Государство ими не располагает», - отметила Е.БЕЛАН.

Директор аналитического агентства «Маркер Групп» Сергей ПИСОЦКИЙ отметил, что сотрудничество государства и частного бизнеса – это общепринятая мировая практика. «Не нужно далеко ходить, возьмите нашего северного соседа. Россия не только активно защищает свой внутренний рынок, регламентируя цены, но и активно лоббирует интересы собственных производителей на внешних рынках», - сказал аналитик. «Последний яркий пример скоординированного сотрудничества государства и бизнеса – премьер-министр России Владимир ПУТИН в рамках официального визита в Индию принял участие в переговорах о поставках в страну российских фосфатных удобрений. От этого выиграли обе стороны. Индия обеспечила себе гарантированные объемы продукции по выгодной цене, а Россия получила дополнительный огромный рынок сбыта», - сказал аналитик.

По мнению С.ПИСОЦКОГО, государство не в достаточной степени лоббирует интересы отечественных производителей на глобальном рынке. По его словам, украинский бизнес, как правило, самостоятельно налаживает связи с зарубежными партнерами.

Напомним, 29 июня МИД Украины и работодатели договорились совместно усилить позиции украинского экспорта на внешних рынках. Генеральное соглашение о сотрудничестве подписали Министр иностранных дел Украины К.ГРИЩЕНКО и глава Объединенного движения работодателей Украины Д.ФИРТАШ. В соглашении отмечается, что консолидация усилий государства и частного сектора экономики в условиях глобальных вызовов и финансово-экономических кризисов будет способствовать экономическому росту Украины. В частности, налаживание государственно-частного партнерства во внешнеэкономической сфере позволит укрепить позиции украинской продукции на международных рынках, поспособствует повышению инвестиционной привлекательности Украины, и, следовательно, - улучшению ее международного имиджа. Стороны отметили, что совместные усилия позволят усилить экспортный потенциал Украины, которая сейчас занимает по этому показателю 53-е место в мире.