ГПУ заблокировалась от профсоюзов коммунальной спецтехникой и ГАИ
10:22, 30 июня 2011Политика
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Митинг перенесли
В связи с тем, что подступы к зданию Генеральной прокуратуры заблокированы коммунальной спецтехникой, а также патрульными машинами ГАИ, собрание и митинг по поводу грубого вмешательства ГПУ в деятельность Федерации профсоюзов Украины переносятся на площадь возле метро «Арсенальная».
Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре ФПУ.
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