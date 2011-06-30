ГПУ заблокировалась от профсоюзов коммунальной спецтехникой и ГАИ

В связи с тем, что подступы к зданию Генеральной прокуратуры заблокированы коммунальной спецтехникой, а также патрульными машинами ГАИ, собрание и митинг по поводу грубого вмешательства ГПУ в деятельность Федерации профсоюзов Украины переносятся на площадь возле метро «Арсенальная».

Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре ФПУ.