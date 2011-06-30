Депутат Европарламента рекомендует Тимошенко вести себя более достойно

Депутат Европарламента Александр Мирский (Латвия) считает, что поведение Юлии Тимошенко во время судебного заседания свидетельствует о слабости экс-премьера и выглядит некорректно по отношению ко всей Украине. Об этом он сказал в среду, 29 июня.

«Я бы порекомендовал Тимошенко вести себя более достойно, потому что, на мой взгляд, это выглядит не очень корректно не только по отношению к судебной власти, но и ко всему государству Украина в целом», - цитирует депутата Европарламента пресс-служба Партии регионов.

Он отметил, что когда Юлия Тимошенко была при власти, такая судебная система ее полностью устраивала.

«Судебная система Украины в последние годы сильно не менялась. И несколько лет назад, когда Тимошенко была при власти, у нее были все возможности реформировать эту систему для того, чтобы можно было не вставать, когда входит судья, не отвечать на вопросы судьи. Юлия Тимошенко все это могла бы реформировать, чтобы можно было высказываться против судьи, показывать свое неуважение к суду. У нее была такая возможность, но она ее не реформировала, потому что считала, что все в порядке», - отметил Александр Мирский.

«Такое яркое пренебрежение к судебной власти, на мой взгляд, говорит о слабости Тимошенко», - подчеркнул представитель Латвии в ЕП.

Кроме того, он сообщил, что в настоящее время в Латвии заведено 28 уголовных дел на латвийских олигархов.

«И никому из них даже в голову не приходит в суде показывать неуважение к судье. Каждый гражданин обязан уважать судебную власть – это основа государства», - напомнил политик.

«Было бы логично, если бы Юлия Тимошенко вела себя более корректно по отношению к судебной власти и к Украине в целом. И это бы придало больше веса ее словам и действиям. И все бы обратили внимание, что она ведет себя достойно, а не устраивает балаган в суде», - резюмировал Александр Мирский.