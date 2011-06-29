Беларусь выплатила России часть долга за поставленную с марта по май электроэнергию.

Как передает Радио «Свобода», в ближайшие два дня поставки, которые были полностью прекращены сегодня из-за непогашенной задолженности, будут возобновлены, сообщили в российской компании "Интер РАО ЕЭС".

Как сообщила помощник министра энергетики Беларуси Людмила ЗЕНЬКОВИЧ, компания "Белэнерго" перечислила второй платеж в размере 600 млн. российских рублей "Интер РАО ЕЭС".

Как сообщал УНИАН, "Интер РАО ЕЭС" 9 июня ограничивала поставки электроэнергии в страну из-за наличия у Беларуси долга. Задолженность тогда составляла 1,5 млрд. российских рублей. Изначально полное прекращение поставок, если долг не будет погашен, планировалось на 22 июня, однако потом было принято решение перенести его на 27 июня.

Однако 13 июня поставки были полностью восстановлены, а 15 июня "Белэнерго" перечислило первый транш платежа по задолженности в размере 600 млн. российских рублей (долг за март).

Долг возник из-за того, что в Беларуси уже несколько месяцев невозможно купить валюту на бирже. При этом представители "Белэнерго" заявляли, что у них достаточное количество белорусских рублей для расчета с российским поставщиком, и проблема только в конвертации валюты.

Доля российской электроэнергии составляет 12% в балансе суточного энергопотребления страны. Белорусская энергосистема, как заявляют власти страны, в состоянии самостоятельно выработать достаточное количество электроэнергии для стопроцентного снабжения населения и промышленности. Однако себестоимость белорусской электроэнергии выше, чем российской.

В 2011 году Беларусь намерена импортировать из России 3 миллиарда кВт.ч электроэнергии по контракту с "Интер РАО".

ОАО "Интер РАО ЕЭС" - российская электроэнергетическая компания, контролирующая ряд генерирующих и распределительных энергетических активов в РФ и за рубежом. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет около 28 ГВт.