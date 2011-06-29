Земля не выдержала: под Верховной Радой просел грунт

В воскресенье, 26 июня, в результате ливня произошло проседание грунта в районе зданий парламента и комитетов Верховной Рады на улице Банковой в центре Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил во время прямой телефонной линии в газете «Известия в Украине».

Председатель ВР отметил, что в воскресенье ему пришлось выйти на работу, поскольку в результате сильных дождей возникли «некоторые проблемы в функционировании в Верховной Раде».

По словам В.ЛИТВИНА, провалился грунт во дворе возле парламента со стороны Мариинского дворца, а также в районе помещений комитетов, которые размещены на Банковой.

«В некоторых местах провалился грунт, но все сделали, так что все сейчас нормально», - добавил он.