Фирташ заявляет, что об иске Тимошенко даже не слышал
Говорит, официального уведомления не было
Украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, совладелец компании RosUkrEnergo (Швейцария), не получал никаких официальных уведомлений об иске против него экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО в суде Нью-Йорка, и не слышал о данном иске.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы Д.ФИРТАША, переданном УНИАН.
Пресс-служба отмечает, что в сообщениях, опубликованных в некоторых украинских СМИ, упоминался иск Ю.ТИМОШЕНКО, предъявленный в Нью-Йорке против Д.ФИРТАША, компании RosUkrEnergo, и ста неназванных ответчиков.
«Кроме отрывочной информации в СМИ о якобы поданном иске, Д.ФИРТАШ не получал никакого официального уведомления относительно существования данного иска, и никаких судебных документов ему вручено не было», – отмечено в сообщении.
При этом пресс-служба отмечает, что 27 июня 2011 года некоторые украинские СМИ сообщили, что судом Южного Округа Нью-Йорка по данному делу выдан ордер, в соответствии с которым стороны должны прибыть в суд для обсуждения статуса дела.
«Если сообщения, опубликованные в СМИ, соответствуют действительности, то Ю.ТИМОШЕНКО обязана формально вручить Д.ФИРТАШУ и другим ответчикам копию вышеуказанного судебного ордера», – отмечает пресс-служба.
Пресс-служба отмечает: поскольку Д.ФИРТАШ не был официально извещен или уведомлен о существовании подобного требования суда и никаких судебных документов не получал, то на данный момент он не видит никаких оснований комментировать сам факт существования иска, или же ордера, о котором упоминалось.
Как сообщалось, издание Kyiv Post опубликовало якобы копию ордера (на английском языке) судьи окружного суда южного округа Нью-Йорка Ричарда САЛЛИВАНА, который вызвал Д.ФИРТАША и Ю.ТИМОШЕНКО в суд на 22 июля в 11.45.
Кроме того, по решению судьи, до 13 июля стороны должны совместно подать письмо, в котором предоставить информацию о сути иска и защиты, обоснования того, почему это дело, по их мнению, находится в юрисдикции данного суда, о предварительных попытках досудебного улаживания конфликта и оценочной продолжительности судебного разбирательства.
Напомним, в апреле Ю.ТИМОШЕНКО подала иск в отношении компании RosUkrEnergo и ее совладельца Д.ФИРТАША в суд Нью-Йорка. Она требует признать факт сговора между RosUkrEnergo и НАК «Нафтогаз Украины» в ходе разбирательств в Стокгольмском арбитраже, в результате которого RosUkrEnergo были возвращены 12,1 млрд. куб. м газа.
27 апреля Д.ФИРТАШ сообщил, что не получал никаких документов от американских судебных органов. "Полностью поддерживая решение Стокгольмского арбитража, Д.ФИРТАШ сомневается в том, что Ю.ТИМОШЕНКО имеет какие-то основания для оспаривания данного решения в судах Нью-Йорка или каких-либо иных судебных органах", - говорилось в сообщении пресс-службы украинского бизнесмена.
В апреле текущего года Генпрокуратура возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело по "газовым контрактам" 2009 года, результатом которых стал иск RosUkrEnergo к "Нафтогазу".
Ю.ТИМОШЕНКО в настоящее время находится на подписке о невыезде.
Справка УНИАН. В июне 2010 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору между RosUkrEnergo, совладельцем которой является также российский "Газпром", и "Нафтогазом", обязав украинскую компанию возвратить швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа и передать в качестве неустойки еще 1,1 млрд. куб. м. В конце апреля стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" возвратил RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м газа, которые украинский холдинг обязан был отдать по решению Стокгольмского арбитража.