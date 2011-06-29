Судья «отчитал» Тимошенко

В Печерский районный суд Киева прибыла экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО опоздала на заседание суда из-за того, что ее автомобиль попал в пробку.

Появление Ю.ТИМОШЕНКО народные депутаты и ее сторонники встретили аплодисментами.

В адрес председательствующего на заседании судьи Родиона КИРЕЕВА собравшиеся начали что-то выкрикивать, однако из-за чрезмерного количества людей в зале не было слышно, о чем именно шла речь.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила своих сторонников за «настоящую оценку деятельности суда». Это возмутило Р.КИРЕЕВА, и он попросил Ю.ТИМОШЕНКО не руководить в зале суда. «Ваши действия направлены на срыв судебного заседания», - сказал он, обращаясь к Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, Р.КИРЕЕВ обратился с просьбой к правоохранителям вывести из зала суда народного депутата от «БЮТ-Батькивщины» Виктора ТАРАНА-ТЕРЕНА, который, по мнению судьи, «неадекватно высказался» в его адрес.

Однако депутат остался в зале.