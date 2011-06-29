Луганские однопартийцы Тимошенко готовы сами «отпрашивать» ее у судьи

Луганская областная организация "Батьківщины" повторно пригласила лидера партии Юлию ТИМОШЕНКО в регион.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облорганизации партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина».

По словам председателя организации Ирины ВЕРИГИНОЙ, исполнительный секретариат ячейки пригласил Ю.ТИМОШЕНКО посетить Луганскую область с официальным визитом.

"Наши сторонники желают встретиться со своим лидером и обсудить главные проблемы украинского общества", - подчеркнула она.

Также председатель Луганской областной организации партии «Батьківщина» отметила, что решение суда о запрете на выезд, мотивированное якобы отсутствием фотокопий пригласительных писем, лишь подчеркивает предвзятость к делу Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я считаю, что эта предвзятость носит системный характер, что судья манипулирует нормами законодательства. Если будет необходимо, вся партийная организация "Батькивщины" в Луганской области может приехать в Киев и подписать письмо непосредственно на столе судьи, чтобы у него больше не возникло каких-либо подозрений", - подчеркнула И.ВЕРИГИНА.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Печерский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.

В частности, суд отказался отменить для Ю.ТИМОШЕНКО подписку о невыезде. Кроме того, суд не дал разрешения Ю.ТИМОШЕНКО осуществить поездки во Львов, Луганскую и Волынскую области.