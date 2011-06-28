Сегодня украинцам наконец покажут Межигорье

Сегодня, в день 15-й годовщины Конституции Украины, на украинских телеканалах выйдет интервью Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщает пресс-служба главы государства, полную версию разговора будет транслировать Первый национальный канал в 21.30. Сокращенные версии интервью выйдут также на телеканале «Интер» (в 18.00), в эфире «Студии 1+1» (в 20.00) и на ICTV (в 20.05).

В интернет-издании "Обозреватель" материал выйдет 28 июня после 20.00. В газете «Сегодня» интервью будет опубликовано в номере за 29 июня.

Как известно, Виктор Янукович дал обещанное прессе год назад интервью в своей резиденции «Межигорье». Журналистов провели по территории резиденции, однако все Межигорье заснять не удалось. По словам Президента, в его распоряжении находится лишь дом с бассейном, сауной и небольшая территория. Эта зона огорожена отдельным забором. Остальную часть Межигорья, как неоднократно утверждал Президент, «выкупили частные фирмы».