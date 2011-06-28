Литвин: с 2000 года введена антиконституционная практика

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что «ключевое значение имеет раздел Конституции, в котором говорится о правах и свободах человека и гражданина».

Об этом он заявил в эфире Национальной телекомпании Украины.

«Нужно сказать честно, как быть с положениями о том, что не могут приниматься законы, которые ухудшают социальное самочувствие людей, как быть с предписанием конституционным, что законы обратной силы не имеют», - подчеркнул он.

«Если посмотреть на реалии, то у нас на сегодняшний день не имеют под собой финансового подкрепления, то есть неотоваренные, буду употреблять это слово, социальные законы на общую сумму в 160 миллиардов гривен» - отметил спикер.

По его словам, «с 2000-го года введена антиконституционная практика, когда с принятием бюджета останавливается, отменяется действие законов, которые государство не может реализовать, и люди не дополучают тех выплат, которые они должны получить, особенно речь идет о детях войны, о ветеранах, о чернобыльцах».

В.ЛИТВИН сказал, что «государство не выполняет предписание о бесплатном образовании».

«Как быть с ним, что сделать для того, чтобы он выполнялся? То же касается и здравоохранения. Поисков цивилизованных подходов к урегулированию этих вопросов не наблюдается», - прибавил руководитель парламента.

Он подчеркнул, что «сосредоточено внимание на главном - как распределить полномочия на центральном уровне, забывают, кстати о местном уровне, о Хартии местного самоуправления и не говорят о наболевших на сегодня вопросах».