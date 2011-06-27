Коммунисты собирают деньги на ремонт обезглавленного памятника Ленину
20:21, 27 июня 2011Политика
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Решение Сумского обкома
В Сумской области обком КПУ начал сбор средств на восстановление памятника Ленину в городе Лебедин, обезглавленного в ночь на 13 июня.
Об этом сообщил корреспонденту УНИАН экс-депутат Сумского горсовета коммунист Игорь ШАПОШНИК, отметив, что обком КПУ принял по этому поводу специальное заявление.
Он сказал, что коммунисты надеются, что милиция разыщет виновных в разрушении трехметрового железобетонного памятника В. Ленину, а жители области откликнуться на призыв восстановить его собственными средствами.
Как сообщал УНИАН, в центре Лебедина Сумской области в ночь на 13 июня неизвестные уже не в первый раз обезглавили памятник В.Ленину, расположенный около здания медицинского училища.
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