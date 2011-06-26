Каждый, кто в вышиванке, сможет бесплатно проехать в транспорте

Сегодня в Тернополе каждый, кто наденет вышиванку, сможет бесплатно пользоваться общественным транспортом и аттракционами в парках.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник городского управления семьи и молодежи Николай КРУТЬ, соответствующая акция по случаю Дня молодежи проводится по инициативе управления.

«В целом для людей в вышиванках будут сегодня много сюрпризов. В частности, они смогут бесплатно прокатиться на катере по Тернопольскому пруду, на аттракционах в парке Топильче и парке Национального возрождения, на катамаранах», – рассказал Н.КРУТЬ.

По его словам, те аттракционы, маршрутки и троллейбусы, которые принимают участие в акции, будут маркированы специальными наклейками с изображениями вышиванок. В частности, эти наклейки будут на двух катамаранах в парке им. Т.Шевченко и двух - в парке Топильче, на аттракционах, также их можно будет увидеть на 37-ми единицах общественного транспорта.

«Маршрутки бесплатно будут перевозить людей в вышиванках без всяких ограничений по количеству», - заверил Н.КРУТЬ.

По его данным, акция пройдет только сегодня, в День молодежи.

«Если община города положительно откликнется, будем проводить такие акции на все большие праздники, скажем, в День города и День Независимости», – поделился планами Н.КРУТЬ.