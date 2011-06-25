Янукович встретился с Путиным - неформально

В Крыму состоялась неформальная встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с премьер-министром Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ, который прибыл в Украину с частным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ и В.ПУТИН обсудили пакет вопросов, которые касаются отношений Украины и России.

Президент, в частности, отметил, что его встреча с премьер-министром РФ проходит накануне заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии. «Нам есть о чем поговорить. В подкомиссиях наработан огромный материал. Правительство мне доложило», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь В.ПУТИН сообщил, что перед встречей с В.ЯНУКОВИЧЕМ он имел телефонный разговор с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, во время которого они обсудили все текущие дела, касающиеся заседания комиссии.