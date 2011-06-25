Янукович дал орден председателю ЦИК

Президент раздал награды к празднику

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ по случаю 15-й годовщины Конституции Украины наградил орденом князя Ярослава Мудрого IV степени председателя Центральной избирательной комиссии Владимира ШАПОВАЛА. Соответствующий указ размещен на официальном сайте Президента. Также В.ЯНУКОВИЧ наградил орденом «За заслуги» І степени народного депутата Украины Валерия БАРАНОВА, орденами «За заслуги» ІІ степени - председателя Совета министров Автономной республики Крым Василия ДЖАРТЫ, генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Владимира КОЗАКА, председателя Черновицкой областной государственной администрации Михаила ПАПИЕВА. Орденом «За заслуги» ІІІ степени награждены народные депутаты Украины Валерий БЕВЗЕНКО и Юрий ЛИТВИН, председатель Одесского областного совета Николай ПУНДЫК. Кроме того, Президент присвоил звание заслуженного журналиста Украины международному обозревателю группы корреспондентов редакции информационно-аналитических программ общества «Национальные информационные системы» Андрею ЦАПЛИЕНКО.

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