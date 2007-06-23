Почему Наша Украина уперлась на своем названии мегаблока

Донецкий регион не останется без внимания «Нашей Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ивано-Франковске на пресс-конференции сообщил лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

«Донецк вообще, регион Донбасса, Крым, Севастополь без нашего внимания не останутся. Хотя бы потому, что там есть также достаточное количество наших сторонников. Мы также надеемся количество сторонников увеличить», - сказал лидер «Нашей Украины» на замечание журналистов, который в рамках тура «Пишем программу вместе!» отсутствует Донецкий регион.

В.КИРИЛЕНКО также подтвердил, что в названии избирательного блока обязательно будет название «Наша Украина». «Мы готовы к компромиссу со своими партнерами. Однако новая аббревиатура в названии может вызвать путаницу. Название президентской силы должно обязательно присутствовать», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО и добавил, что в этом вопросе «объективных причин для противоречий нет».

«Субъективные есть и были, - заметил он. - Поскольку согласование позиций отнимает много времени. Поэтому ведем переговоры и продолжаются консультации».

Отвечая на вопрос о переговорах с ВО «Свобода», В.КИРИЛЕНКО сказал, что «речь об объединении со «Свободой» не ведется». По его словам, партнеры по блоку тоже выступают за украинский язык, за признание УПА, за вступление в ЕС и тому подобное.