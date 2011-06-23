Андрухович: власти сейчас очень трудно...

Известный писатель Юрий АНДРУХОВИЧ считает, что судебными процессами над Юлией ТИМОШЕНКО руководит либо Виктор ЯНУКОВИЧ, либо его администрация. Об этом он заявил интернет-изданию "Політична думка", комментируя события вокруг Ю.ТИМОШЕНКО в украинских судах и реакцию на это Запада.

"Какой там суд. Понятно и 5-летнему ребенку, что суды у нас являются лишь исполнителями. Процессом руководит если не лично Президент, то его администрация. По-видимому, со связанной Ю.ТИМОШЕНКО Президент чувствует себя значительно более комфортно - вот вам и вся мотивация, цитируя поэта, "простая, как мычание", - сказал он.

По мнению писателя, сейчас в стране делается все исключительно для максимального комфорта Президента.

"В.ЯНУКОВИЧ - человек, не способный выстоять в неблагоприятных ситуациях. Поэтому все службы наперегонки стараются создать ему ситуации исключительно и только благоприятные. В то же время они уже понимают, что с Ю.ТИМОШЕНКО и Юрием ЛУЦЕНКО они вляпались. Особенно в контексте международных отношений и того, что они называют "европейской интеграцией", - считает Ю.АНДРУХОВИЧ.

Писатель отмечает, что нынешняя власть своими действиями ослабляет позиции страны на международной арене.

"Они же в международной политике все еще на уровне детского сада, им еще учиться и учиться. Причем детсада, переполненного малолетними хулиганами, лгунами и воришками. Поэтому весь славный профессионализм их министра иностранных дел (Константина ГРИЩЕНКО) идет на то, чтобы хоть как-то отмазать их детсадовское поведение. Насколько это ему удается? Ответ, думаю, очевиден", - отмечает писатель.

Обещание В.ЯНУКОВИЧА о готовности судить Ю.ТИМОШЕНКО открыто и беспристрастно, АНДРУХОВИЧ воспринимает скептически.

"Ей, власти, сейчас очень трудно. Она понимает, что вляпалась. Но задний ход давать она не хочет, потому что это не по ее понятиям - давать задний ход и признавать ошибки», - убежден писатель.

"Політична думка" отмечает, что оппозиция потребовала от Президента В.ЯНУКОВИЧА обеспечить беспристрастное, справедливое судебное рассмотрение дела Ю.ТИМОШЕНКО, а также прямую трансляцию судебного заседания.

Соответствующие требования содержатся в письме-обращении к В.ЯНУКОВИЧУ, которое подписали руководители парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина», а также председатели ряда комитетов Верховной Рады.

«Формально ее будут «судить» за то, что во время кризиса выплатила пенсии - якобы за счет «экологических» денег. За то, что закупила автомобили для сельской медицины, которые уже спасли тысячи жизней там, куда раньше медики не могли своевременно добраться к своим пациентам. Будут «судить» за то, что во время общеевропейского газового кризиса взяла на себя ответственность и восстановила газоснабжение в Украину, спасла людей от замерзания посреди свирепой зимы», - говорится в обращении.

«Вы, как глава государства, хорошо знаете, что все дела против Ю.ТИМОШЕНКО шиты белыми нитками, что они являются надуманными с первой и до последней буквы. Мы, народные депутаты фракции «Блок Юлии Тимошенко – «Батькивщина», обращаемся к Вам как к гаранту Конституции, который неоднократно отмечал, что «не представляет себе Ю.ТИМОШЕНКО в тюрьме»:

Первое. Принять предусмотренные Вашими полномочиями меры по беспристрастному и справедливому рассмотрению дела, публичности и гласности суда, допуску прессы и общественности на судебное заседание. Для этого следует предоставить соответствующее помещение – настаиваем на выделении конференц-зала «Украинского дома» в Киеве.

Второе. Провести прямую трансляцию судебного заседания на Первом национальном телеканале. Ведь это нерядовой суд, и дело имеет огромный общественный вес.

Третье. Снять цензурный запрет на распространение на украинских телеканалах заключений ведущих международных юридической и аудиторской компаний, которые стопроцентно убедительно доказали необоснованность обвинений в адрес Ю.ТИМОШЕНКО по делам по Киотскому протоколу и по закупке машин для сельской медицины», - отмечают подписанты письма.

Бютовцы выразили убеждение, что в условиях открытого, гласного процесса «ни у одного гражданина Украины никаких сомнений относительно абсолютной невинности Ю.ТИМОШЕНКО не останется».

Открытое письмо-обращение подписали от фракции «БЮТ-Батькивщина» - глава фракции Иван КИРИЛЕНКО, первый заместитель председателя фракции Андрей КОЖЕМЯКИН. Также письмо подписали председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Сергей МИЩЕНКО, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования Владимир ПОЛОХАЛО, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия Елена ШУСТИК.

21 июня на пресс-конференции в Страсбурге В.ЯНУКОВИЧ заявил, что суд над Ю.ТИМОШЕНКО будет проходить в открытом режиме.

Перед этим европейские политики потребовали от украинской власти прекратить преследование оппозиционных политиков и соблюдать демократические стандарты.

Ю.ТИМОШЕНКО подала жалобу в Европейский суд по правам человека о незаконности возбуждения Генеральной прокуратурой Украины против нее уголовных дел.