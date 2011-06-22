Адвокат: Кучма не представлял опасности

Экс-майор Управления государственной охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО руководствовался личными интересами, записывая разговоры бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ в его служебном кабинете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Печерского районного суда Киева, который рассматривает жалобу Л.КУЧМЫ на закрытие Генеральной прокуратурой уголовных дел в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, заявил адвокат экс-Президента Виктор ПЕТРУНЕНКО.

«Осуществляя записи в кабинете первого лица государства, МЕЛЬНИЧЕНКО руководствовался личными целями и мотивами… Никакого устранения опасности для общества и государства не происходило из-за отсутствия такой опасности», - сказал В.ПЕТРУНЕНКО.

По словам адвоката, анализ фактов в совокупности с полученными, в том числе из СМИ, данными, свидетельствует, что у тогдашнего генерального прокурора Святослава ПИСКУНА не было оснований для закрытия уголовных дел, возбужденных в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Также В.ПЕТРУНЕНКО отметил, что Генпрокуратура на время закрытия уголовного дела не исследовала всех обстоятельств, не установила всех лиц, которые могли быть причастны к осуществлению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО записей в кабинете Л.КУЧМЫ.

Исходя из изложенного, адвокаты Л.КУЧМЫ просят суд признать незаконным и отменить постановление генпрокурора С.ПИСКУНА от 1 марта 2005 года и направить уголовные дела в Генпрокуратуру для возобновления досудебного следствия.

Как сообщал УНИАН, в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2001 и 2004 годах возбуждались уголовные дела по подозрению в превышении служебных полномочий, разглашении государственной тайны, а также по факту фальсификации доказательств.

1 марта 2005 года они были закрыты. В постановлении генерального прокурора действия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признавались как обусловленные острой необходимостью (предотвращение совершения преступлений).

1 июня 2011 года Л.КУЧМА обратился в Генпрокуратуру с просьбой возобновить дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Позже Л.КУЧМА также направил в Печерский райсуд Киева жалобу на постановление генпрокурора о закрытии дел в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, требуя признать его незаконным и отменить.

Суд начал рассмотрение этой жалобы сегодня, 22 июня.