Мельниченко убежден, что завтра его дело получит «вторую жизнь»

Экс-майор Управления государственной охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО убежден, что завтра Печерский районный суд Киева вынесет решения, которым удовлетворит жалобу экс-Президента Леонида КУЧМЫ и возобновит уголовные дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

«Завтра суд удовлетворит ходатайство КУЧМЫ», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В свою очередь, один из его адвокатов отметил, что в случае, если такое решение будет принято, то они будут обжаловать его.

По словам адвоката, такую же возможность имеет и Генеральная прокуратура Украины.