Мельниченко убежден, что завтра его дело получит «вторую жизнь»
18:29, 22 июня 2011Политика
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Заявление экс-майора прессе
Экс-майор Управления государственной охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО убежден, что завтра Печерский районный суд Киева вынесет решения, которым удовлетворит жалобу экс-Президента Леонида КУЧМЫ и возобновит уголовные дела.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.
«Завтра суд удовлетворит ходатайство КУЧМЫ», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.
В свою очередь, один из его адвокатов отметил, что в случае, если такое решение будет принято, то они будут обжаловать его.
По словам адвоката, такую же возможность имеет и Генеральная прокуратура Украины.
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