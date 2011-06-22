Тимошенко думает, что решение суда по ее делу Янукович вычитал лично

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что судебное решение по ее делу, которое будет рассматриваться в Печерском суде Киева 24 июня, уже написано.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала сегодня во время брифинга.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, скорее всего, власть будет пытаться судебный процесс провести с нарушением всех законов и ускорить его.

«Я убеждена, что такая задача перед судьей уже поставлена. Что касается приговора, то могу сказать, что решение Печерского суда уже давно написано в администрации ЯНУКОВИЧА, вычитано им лично и доведено до суда. Поэтому нет никакой интриги в судебном процессе», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что судебный процесс будет ни чем иным, как «судилищем». Она подчеркнула, что это «судилище» будет проходить по персональному указанию В.ЯНУКОВИЧА. «Все, что происходит вокруг меня, это попытка Виктора ЯНУКОВИЧА уничтожить меня как своего конкурента», - сказала она. Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что судьей по ее делу является человек, который не имеет судейского стажа даже 2 года, и который за месяц до рассмотрения дела в суде специально был переведен в Печерский суд.

Лидер «Батькивщины» добавила, что, несмотря на это, никакого отчаяния у нее нет. «Я знаю, что хотят выходить на самые жесткие решения, но я также знаю то, что у них ничего не выйдет», - сказала она.

Отвечая на вопрос относительно информации, которая появилась в СМИ о ее возможном ареста в августе, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Этот вопрос нужен задавать заказчику расправы - ЯНУКОВИЧУ».

Как сообщал УНИАН, 24 июня в Печерском районном суде Киева (ул. Крещатик, 42-а) в 09.00 начнется судебное заседание по делу против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых контрактов.