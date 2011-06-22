Печерский суд возобновил уголовное дело против Мельниченко

Печерский районный суд Киева принял решение об открытии производства по делу по иску адвокатов экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ о возобновлении уголовного дела 2001 года в отношении экс-майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, который “документировал преступления” в кабинете Президента.

Как сообщил УНИАН источник в суде, сегодня в 15.00 судья Родион КИРЕЕВ начнет рассмотрение этого дела.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, к которому УНИАН обратился за комментарием по этому поводу, называет решение Печерского райсуда «апогеем кампании по отбеливанию Л.КУЧМЫ».

По его убеждению, экс-Президент Украины делает все возможное, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления, а следовательно, «переводит стрелки на того, кто задокументировал эти преступления, и стремится дискредитировать его как источник информации и свидетеля».

«Исполнителем этого плана стал печально известный Печерский суд, который принял решение открыть производство, не имея на то никаких правовых оснований и игнорируя какую-либо юридическую логику», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Суд принял это решение, - отметил он, - хотя адвокаты Л.КУЧМЫ, которые подали иск о якобы незаконном закрытии уголовного дела против меня, не являются участниками данного процесса, не являются потерпевшей стороной. Теоретически обжаловать это дело мог бы я или государство как потерпевшая сторона в лице, скажем, Генпрокуратуры. Но ни я, ни Генпрокуратура этого не делали. В то же время адвокаты Л.КУЧМЫ подают иск, и его фактически удовлетворяют. Это если бы, например, я подал иск по делу Павла ЛАЗАРЕНКО. Удовлетворил бы его какой-либо суд, который действует по закону? Ответ очевиден... Печерский же суд принял решение о начале производства, истребовав 55 томов дела, в считанные дни. Но даже если бы адвокаты Л.КУЧМЫ имели законные основания требовать возобновления дела против меня, сроки, отведенные на это законом, давно истекли. Обжаловать решение Генпрокуратуры можно было в течение семи дней, прошло же с тех пор уже несколько лет. Следовательно, решение Печерского суда является диким и абсурдным с точки зрения закона, но оно является абсолютно логичным для кампании отбеливания Л.КУЧМЫ. Главная задача этой кампании: чтобы не посадили Л.КУЧМУ, нужно посадить Н.МЕЛЬНИЧЕНКО».

«Бесхребетность и цинизм украинских судов известна, поэтому очень важным является присутствие журналистов на таком процессе», - отметил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. Он выразил надежду, что заседание 22 июня состоится в присутствии средств массовой информации.

Как сообщалось, в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2001 и 2004 годах возбуждались уголовные дела по подозрению в превышении служебных полномочий, разглашении государственной тайны, а также по факту фальсификации доказательств.

1 марта 2005 года они были закрыты. В постановлении генерального прокурора действия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признавались как обусловленные острой необходимостью (предотвращение совершения преступлений).

1 июня 2011 года Л.КУЧМА обратился в Генпрокуратуру с просьбой возобновить дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.